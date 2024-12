O Tribunal de Justiça do Estado do Acre lançou edital nº 01/2024, referente ao processo seletivo de contratação temporária de cadastro de reserva para juízes leigos. É importante destacar que a formação no curso de Bacharelado em Direito se faz necessária.

O período de validade é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, caso seja da vontade do órgão. As provas deverão ocorrer em janeiro de 2025, contando com quatro vagas imediatas e outras 300 para a construção de cadastro de reserva, divididas em grupos.

Os municípios contemplados pelo certame serão os seguintes: Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Capixaba, Bujari, Manoel Urbano, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

As cidades se encontram divididas em cinco grupos, com a seguinte separação:

Grupo 1 –Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri – uma vaga direta + 50 para cadastro de reserva

Grupo 2 – Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Capixaba – 50 vagas para cadastro de reserva.

Grupo 3 – Bujari, Manoel Urbano, Sena Madureira, Tarauacá e Feijó – 50 vagas para cadastro reserva.

Grupo 4 – Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves – 1 vaga + 50 para cadastro de reserva;

Grupo 5 – Rio Branco – 2 vagas + 100 cadastro de reserva.

As inscrições para o certame seguem abertas até o dia 19 de dezembro, podendo ser realizadas por meio do site da Universidade Patativa do Assaré, que é a instituição responsável pela elaboração da prova.

A taxa de inscrição para o concurso é de R$100,00, com possibilidade de isenção para candidatos que por ventura estejam cadastrados no CadÚnico, eleitores convocados pela Justiça Eleitoral, doadores de sangue e medula óssea.

A prova será objetiva, com 60 questões de múltipla escolha, feitas de maneira online, na data prevista de 12 de janeiro, às 14 horas. Em caso de empate, serão considerados: maior pontuação em Direito do Consumidor, maior idade, ter exercido a função de jurado e ter sido convocado pela Justiça Eleitoral do Acre

Para mais informações, basta acessar o site da universidade supracitada, e em caso de dúvidas maiores, basta entrar em contato via e-mail ([email protected]), ou por meio dos telefones de contato: (88) 3512-2450 | 0800 591 8710.