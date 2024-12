O ano de 2025 se aproxima e junto dele o evento meteorológico La Niña, que consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental.

Com isso, o Ministério da Agricultura e Pecuária publicou as previsões para a previsão referente ao verão de 2025. O documento aponta ainda que o fenômeno deverá perder força já no mês de abril.

Mesmo que os efeitos diretos do La Niña afete os oceanos, o estado do Acre também é impactado pelas mudanças causadas pela modificação de temperatura das águas, já que devido ao evento meteorológico, as chuvas devem aumentar no estado.

A tendência é que o nível de chuva para o primeiro trimestre de 2025 se iguale, ou supere, o que já é prospectado atualmente, assim como o aumento de temperatura média do ar em cerca de 0,5ºC em toda a região norte, considerando a média histórica do período analisado.