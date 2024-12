Lady Gaga: o que esperar do show da cantora no Rio de Janeiro em 2025?

O show de Lady Gaga no Brasil já está mexendo com o coração dos little monsters, como são conhecidos os fãs da artista. Confirmada como uma das atrações do projeto Celebration May, a estrela pop vai compor o line-up do evento anual que faz parte calendário cultural do Rio de Janeiro, agendado para maio de 2025.

O anúncio de que a Mother Monster estará no cartão-postal da Cidade Maravilhosa foi feito na última sexta-feira (20/12), nas redes sociais do subsecretário de eventos e relações institucionais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Castro. A expectativa é de que o show siga o mesmo formato do espetáculo de Madonna, realizado em maio deste ano, que atraiu cerca de 1,6 milhão de pessoas ao calçadão de Copacabana.

“Tem muita novidade boa por aí. O Governo do Estado está investindo R$ 40 milhões no Carnaval (…), depois disso vem Lady Gaga”, afirmou o subsecretário.

Um espetáculo à altura de Lady Gaga

Embora os detalhes sobre o show ainda não tenham sido divulgados, o histórico de Lady Gaga em produções de grande porte deixa o público cheio de expectativas. Com figurinos exuberantes, cenários inovadores e performances memoráveis, é esperado que a artista traga ao Brasil toda a ousadia e a teatralidade que marcam sua carreira, garantindo uma experiência única para os fãs.

A confirmação da vinda de Gaga ao Brasil não foi exatamente uma surpresa. Desde novembro, especulações apontavam que a cantora seria uma das possíveis atrações do Celebration May. A possibilidade foi reforçada após o prefeito Eduardo Paes (PSD) insinuar sua presença em uma publicação feita na plataforma X, antigo Twitter.

Nas redes sociais, fãs rapidamente começaram a reagir a possibilidade do show da cantora, com muitos relembrando o cancelamento de sua apresentação no Rock in Rio de 2017, devido a problemas de saúde relacionados à fibromialgia. Seu último — e único — show no país ocorreu em 2012, durante a turnê Born This Way Ball.