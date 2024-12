Nascido na cidade de Akron, em Ohio, LeBron iniciou sua caminhada dentro das quadras defendendo e se destacando pela equipe do colégio Saint Vincent-Saint Mary. Ele conquistou três títulos estaduais, além de premiações individuais.

Sem passar pela faculdade, LeBron foi escolhido pelo Cavaliers com apenas 18 anos de idade. Logo em sua primeira temporada, foi eleito melhor calouro da temporada e já foi para as Olimpíadas de 2004, onde terminou com o bronze.

Em 2008, voltou a disputar os jogos Olímpicos, mas, desta vez, venceu a disputa e conquistou sua primeira medalha de ouro. Na temporada 2008/09 acabou sendo eleito pela primeira vez como MVP (jogador mais valioso) da temporada regular.

Primeiro título

Já em 2012, defendendo o Miami Heat, LeBron James conquistou seu primeiro título da NBA, após vitória da equipe diante do Oklahoma City Thunder nas finais. Ele ainda foi eleito MVP da temporada regular e das finais. No mesmo ano, conquistou mais um ouro Olímpico, desta vez nos jogos de Londres.

Ao todo, LeBron venceu dois títulos de NBA pelo Miami Heat, um com o Cavaliers em 2016 e outro com o Los Angeles Lakers em 2020. Em todas as ocasiões, acabou sendo eleito o jogador mais valioso das finais, mostrando seu protagonismo. Sua terceira medalha olímpica veio após a disputa dos jogos de Paris 2024.

O jogador ainda possui a maior quantidade de temporadas disputadas, ao lado de Vince Carter, maior pontuador somando as temporadas regulares e playoffs e mais minutos dentro de quadra. A marca mais recente foi batida ao jogar junto de seu filho, Bronny James, na atual temporada.

A trajetória do astro das quadras pode estar próximo do fim. Há especulações de que o jogador possa se aposentar ao final desta temporada.