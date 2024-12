Longo pede fiscalização sobre soltura de fogos com barulho nas festas de fim de ano

Levando em consideração a aproximação das festas de fim de ano, o deputado Pedro Longo aproveitou seu discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (10), para pedir aos órgãos públicos competentes que intensifiquem a fiscalização da soltura de fogos com barulho na capital e no interior do Estado.

A legislação que proíbe o uso de fogos com estampido é de autoria do deputado, e sancionada no mandato anterior.

“Peço aqui, encarecidamente, que as instituições competentes intensifiquem a fiscalização nesse momento em que estamos nos aproximando das festas de fim de ano, especialmente. Não é justo que transformemos as nossas comemorações em um pesadelo para pessoas enfermas, autistas e animais, que sofrem com o barulho dos fogos. Esperamos que o Governo e as Prefeituras invistam em um show pirotécnico sem barulho para que todo mundo se divirta sem sofrimento. Que seja cumprida, rigorosamente, a legislação que essa casa já aprovou e foi sancionada”, destacou o deputado.

“Que os nossos poderes e representantes dêem exemplo, de início, porque, muitas vezes, temos fogos com barulho em eventos públicos e isso é péssimo”, finalizou.