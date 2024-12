Lula aparece caminhando em hospital após cirurgia; assista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira (13) caminhando pelo corredor do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde está internado desde terça-feira (10). Foi a primeira aparição do chefe do Executivo desde a cirurgia que realizou na cabeça.



No vídeo, Lula aparece rindo e conversando com o neurocirurgião Marcos Stavale, responsável pela trepanação craniana a qual o presidente foi submetido na madrugada de terça-feira (10).

“Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com @marcos_stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira”, disse o presidente.

Veja o vídeo: