Lutador sofre fratura em “lugar inusitado” durante treino e passa por cirurgia urgente

O lutador Mateus Mendonça, conhecido como “Bocão” e ex-integrante do UFC, sofreu uma fratura no órgão genital durante um treino de jiu-jitsu no Maranhão. Natural de Maringá, Paraná, o atleta recebeu uma joelhada acidental na região pélvica enquanto treinava grappling. Apesar da dor intensa, Mateus continuou a sessão após aplicar uma pomada anestésica.

Cerca de um mês depois, sua namorada notou um caroço anormal no pênis do atleta e o incentivou a buscar ajuda médica. Após exames realizados em São Paulo, os médicos confirmaram a gravidade da lesão, e o lutador foi submetido a uma cirurgia de emergência.

A recuperação afastará o atleta por pelo menos dois meses de competições e de suas aulas de jiu-jitsu, que são uma importante fonte de renda.

Para enfrentar as dificuldades financeiras, Mateus organizou uma rifa de itens autografados, como luvas e camisetas do UFC, arrecadando cerca de R$ 2 mil. Ele vive em São Paulo com a namorada, o filho e o sobrinho.

O caso chamou atenção internacional, sendo reportado por veículos como MMA Fighting e Ringside Intel. Mateus aproveitou para alertar praticantes de artes marciais sobre a importância do uso de coquilha, equipamento de proteção genital, especialmente em treinos.

Mateus Mendonça, atualmente com um cartel de 11 vitórias e três derrotas, foi dispensado do UFC após três resultados negativos consecutivos. Em outubro, voltou a vencer no Centurion 23, encerrando quase dois anos de jejum. Ele segue focado na recuperação e na retomada de sua trajetória no MMA.