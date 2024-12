Mailza faz desabafo sobre religião, machismo e candidatura ao Governo: “Sou alvo de falsas rotulações”

A vice-governadora Mailza Assis fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira (12). O texto, com o título ‘rotulações e fidelidade’ foi publicado poucos dias após o aniversário dela.

Mailza começou carta aberta falando que a política é uma terreno muito fértil para rotulações. Ela declarou que tem sido alvo de falsas rotulações ou interpretações equivocadas, como supostas acusações de intolerância religiosa.

“Quem me conhece sabe que sou cristã, no entanto, isso de forma alguma significa que me oponha ou seja avessa a outras denominações ou crenças, respeito a todas as tradições religiosas. Acredito que, na busca por Deus, cada pessoa deve ter a liberdade de trilhar o caminho que sente ser o mais verdadeiro para si”, escreveu.

Ela também abordou o fato de ser conhecida no meio político por ter ‘voz mansa’ e que por isso não passa respeito ou autoridade, o que ela chamou de machismo.

“Sempre haverá alguém a dizer que uma mulher não tem poder de comando ou liderança. Sempre haverá alguém a confundir minha voz baixa com fragilidade. Sempre haverá alguém a rotular como sendo fácil de ser manipulada”.

Por fim, ela ainda falou da relação com o governador Gladson Cameli e a possibilidade de disputar o Governo em 2026.

“Se eu vier a assumir o governo estadual será no tempo certo, sem traumas. Por tudo, devo fidelidade ao governador. E sigamos evitando enganos e rotulações”.

Veja a nota na íntegra:

A política é um terreno muito fértil para rotulações. Basta um adversário usar de métodos ardilosos para colar um rótulo noutro e pronto. Você passará a ser conhecido pelo que, de fato, não é. Basta alguém apontar-lhe o dedo para dizer que você é isso ou aquilo, sem que, na verdade, você o seja.

Assim como muitos outros, também tenho sido alvo de falsas rotulações ou interpretações equivocadas. Quem me conhece sabe que sou cristã, no entanto, isso de forma alguma significa que me oponha ou seja avessa a outras denominações ou crenças, respeito a todas as tradições religiosas. Acredito que, na busca por Deus, cada pessoa deve ter a liberdade de trilhar o caminho que sente ser o mais verdadeiro para si.

No ambiente político, dizem até que tenho uma fala mansa demais e que, por isso, não imponho autoridade ou respeito.

No entanto, acredito que a firmeza está na coerência das ações, e não no tom de voz.

Como todas as mulheres, também sou vítima do machismo que ainda está muito entranhado na sociedade brasileira.

Sempre haverá gente desvirtuada a reduzir o importante papel da mulher em posição de comando.

Sempre haverá alguém a dizer que uma mulher não tem poder de comando ou liderança. Sempre haverá alguém a confundir minha voz baixa com fragilidade. Sempre haverá alguém a rotular como sendo fácil de ser manipulada.

Sou uma democrata. Não sou autoritária tampouco a dona da verdade absoluta e, por essa razão, gosto de ouvir opinões diferentes obre diversos assuntos. No entanto, quando a decisão compete a mim, ninguém me furtará essa responsabilidade.

No posto de vice-governadora do Acre, não ultrapasso a linha das minhas atribuições. Fui eleita para ajudar o governador Gladson Cameli e não para ser uma pedra de tropeço no caminho dele.

Se eu vier a assumir o governo estadual será no tempo certo, sem traumas. Por tudo, devo fidelidade ao governador. E sigamos evitando enganos e rotulações.