Mailza representa o Acre na 29ª reunião da Sudam em Belém

A vice-governadora do Acre, Mailza, participou nesta segunda-feira (2) da 29ª reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), realizada em Belém, no Pará. O encontro reuniu lideranças regionais e nacionais para debater estratégias de desenvolvimento sustentável e soluções para os desafios da Amazônia.

Representando o Acre, Mailza destacou o papel do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) como instrumento essencial para fortalecer a economia, promover a sustentabilidade e transformar a vida dos povos amazônicos.

“O Acre é um território rico em biodiversidade e com grande vocação para a bioeconomia. Estamos aqui para reafirmar nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com políticas que tragam resultados concretos para a nossa população”, afirmou a vice-governadora.

A reunião também contou com a participação do Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que reforçou o compromisso do governo federal com iniciativas que aliam conservação ambiental e progresso econômico.

O evento consolidou a Sudam como uma importante articuladora de políticas voltadas para o fortalecimento da Amazônia, reforçando o protagonismo da região no cenário nacional.