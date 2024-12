Maior praça de alimentação do Acre, Vila Rio completa cinco anos: “Sonho que virou realidade”

A Vila Rio Food Park completou neste mês de dezembro cinco anos de operação, se consolidando ao longo desse tempo como a maior praça de alimentação de todo o estado do Acre.

Localizado no bairro Jardim de Alah, e próximo a importantes pontos da capital acreana, como o shopping e faculdades, o empreendimento oferece uma experiência gastronômica única, com um total de 26 restaurantes em operação, ofertando uma diversidade de comidas da culinária regional, nacional e internacional, e também de bebidas.

O ambiente familiar, que tem sido opção de milhares de acreanos para as celebrações de aniversário, confraternizações entre amigos, trabalho, ou para aquele date romântico, possui um cardápio que vai desde o hambúrguer, à comida peruana. Além disso, é possível encontrar uma infinidade de drinks, cervejas, e destilados.

Além disso, o local possui um parque infantil em uma extensa área, se tornando uma opção de lazer para as crianças. A jornada da Vila Rio começou com uma visão empreendedora do que poderia vir a se tornar o espaço. Lucas Profeta, sócio-fundador do empreendimento, celebrou a importância da praça de alimentação para a capital acreana.

“Vila Rio é um sonho que virou realidade para se tornar um presente para nossa cidade!”, destacou.

O local onde inicialmente funcionava o Santinni Food Park foi adquirido pelos então proprietários e transformado em Vila Rio, recorda Alexandre Lisboa, sócio-fundador.

“Nós compramos o Santinni acreditando que ali existia potencial para se tornar a maior praça gastronômica do Acre. Conseguimos dar o ponto de virada ao transformar o Santinni em Vila Rio e hoje completando cinco anos acreditamos que o nosso instinto estava certo, o Vila Rio se tornou a maior praça gastronômica de Rio Branco”, ressaltou.

O sucesso da Vila Rio pode ser atribuído a uma combinação de fatores, como por exemplo, o espaço amplo e aconchegante criado para receber uma grande quantidade de pessoas. Para melhor satisfazer seus clientes, o local agora conta com um buffet exclusivo para aniversários, casamento, confraternizações e outras celebrações, fazendo com que a experiência do público acreano seja ainda mais completa.