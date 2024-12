Mani Reggo, ex de Davi Brito, mostra resultados de cirurgias plásticas; veja

A influenciadora Mani Reggo, 42, mostrou em suas redes sociais nesta segunda-feira (2) os resultados de suas cirurgias plásticas na barriga, nos glúteos e nos seios.

“Perdi peso muito rápido — quase 13 quilos em um ano — e fiquei com uma flacidez. Mas antes desse emagrecimento já me incomodava muito a papada”, disse ela em um vídeo.

Ainda, ela comentou que seus seios ficaram flácidos pela variação de peso e também pela amamentação de seu filho Caio, de 26 anos.

No vídeo que mostra os resultados, o corpo de Mani aparece com uma barriga chapada e com implantes de silicone nos seios e nos glúteos.

A ex-esposa do ex-BBB Lucas Buda, Camila Moura, comentou na foto da amiga: “Maravilhosa demais! Boa recuperação. Sinta-se uma grande gostosa, pois você está!”

Veja o vídeo: