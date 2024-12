Márcio Bittar retifica voto e diz que no Senado votou contra a limitação do reajuste do Salário Mínimo

O senador Márcio Bittar (UB-AC) enviou, neste sábado (21), à mesa diretora do Senado Federal um pedido de retificação de seu voto na matéria que limita o reajuste do salário mínimo. De acordo com o painel de votação do Senado, a matéria foi aprovada com 42 votos a favor e 31 contra.

Dos três senadores pelo Acre, só Alan Rick (UB-AC) não teria registrado seu voto, enquanto Sérgio Petecão (PSD-AC) e Márcio Bittar teriam votado a favor.

Na retificação de seu voto, manifestada hoje, Bittar disse que o painel do Senado errou em relação a seu voto, já que ele votara contra a proposta do Governo.

“O senador votou contra por entender que esses pacotes do corte de gastos do Governo estão sendo feitos com o sacrifício dos trabalhadores. Por isso, seu voto foi e sempre será contra medidas que sacrifiquem os trabalhadores”, disse um dos assessores do parlamentar