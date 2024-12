MEC empossa Fábio Storch como novo reitor do Ifac na próxima semana, em Brasília

O Ministério da Educação (MEC) realiza, na próxima quinta-feira (12.12), a posse do novo reitor do Instituto Federal do Acre (Ifac), Fábio Storch. O evento, que também contará com transmissão ao vivo pelo YouTube, terá início às 07h (horário do Acre | 09h horário de Brasília), na sede do Conselho Nacional de Educação (CNE).

“Está é a realização de um sonho que compartilho com toda a nossa comunidade. Sou muito grato a cada servidor e estudante que me confiou a missão de servir à educação profissional e tecnológica junto ao Ifac. Este é um marco em minha trajetória e tenho certeza de que iremos construir um caminho ainda mais forte para a educação no Acre”, destacou o reitor do Ifac.

Fábio Storch é professor do Ifac desde 2010 e foi eleito reitor em julho deste ano, durante processo eleitoral realizado para Reitoria e Diretorias Gerais de campi. Mestre em Educação Profissional e Tecnológica e especialista em Segurança da Informação e Educação Profissional Integrada à Educação Básica, ele também atuou como pró-reitor de Extensão entre os anos de 2016 a 2024.

A cerimônia de posse realizada pelo Ministério da Educação procede a nomeação do novo gestor do Ifac, que foi publicada em 30 de setembro, por meio de decreto presidencial.

Além de Fábio Storch, também tomam posse na mesma cerimônia os reitores eleitos pelos Institutos Federais do Maranhão (IFMA), Carlos Ferreira, do Norte de Minas Gerais (IFNMG), Joaquina Silva, e de outras 12 universidades federais.