Mega da Virada: quanto rendem R$ 600 milhões na poupança?

O sorteio recorde será na terça-feira, 31 , e será realizado pela Caixa Econômica Federal, com o prêmio de R$ 600 milhões.

As apostas podem ser realizadas até as 18h do mesmo dia (31) do sorteio. O sorteio está previsto para ser realizado às 20h, em São Paulo.

Para aqueles que passaram por dificuldade financeira em 2024, entrar 2025 com essa bolada não seria uma ideia ruim. Esse prêmio pode servir para quitar dívidas, fazer compras ou realizar a viagem do sonho. Mas, investir a quantia e aumentar o dinheiro também é uma opção.

A pedido da CNN, o estrategista da Casa do Investidor, Michael Viriato, realizou um levantamento mostrando quanto renderia o prêmio da Mega da Virada em diferentes aplicações. Com a alíquota de Imposto de Renda (IR) a 20% e a taxa Selic atualmente no patamar de 12,25%, a poupança é o investimento que traria menor retorno. O prêmio renderia ganhos de R$ 3.744.892 por mês e R$ 46.020.000 por ano.

A melhor opção estaria nos CDB de bancos médios, considerando uma remuneração de 110% do CDI. Neste caso, os mesmos R$ 600 milhões renderiam R$ 4.826.880,43 em um mês e R$ 63.149.625,00 nos 12 meses completos.

Além desses investimentos, Viriato também calculou quanto renderiam aplicações no mercado imobiliário e financeiro. Com uma alíquota de IR de 27,5%, investir em imóveis (com a taxa de aluguel a 0,4%) poderia render ganhos mensais de 0,29% e anuais de 3,48%.

Já os fundos imobiliários e ações — opções isentas de IR, mas com riscos maiores —, trazem ganhos com dividendos de 0,9% e 0,6%, respectivamente. No ano, os ganhos seriam de 10,8% para fundos imobiliários e 7,20% para ações.

Onde conferir o resultado?

O resultado do sorteio pode ser acompanhado através da transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil do Facebook da Caixa Econômica Federal.

O apostador também pode conferir as dezenas sorteadas pelo site Loterias Caixa. Além disso, o site permite que após o resultado o valor final do prêmio e o rateio final entre os apostadores sejam conferidos.

Já fez sua “fezinha”? Não? Veja como apostar:

Para apostar na Mega da Virada, é necessário ir até uma casa lotérica ou realizar a compra pelo site e aplicativo da Loterias Caixa. Na compra online, há um valor mínimo de R$ 20 para a compra, o equivalente a 4 apostas simples.

Para os clientes da Caixa, também é possível realizar a aposta no sorteio pelo Internet Banking, a plataforma digital do banco.

O apostador pode escolher de seis a 20 números no volante, composto por 60 no total. O valor da aposta simples, com 6 números, é de R$ 5.

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. A diferença é que o sorteio do último dia do ano não acumula, aumentando as chances dos apostadores.

Ao todo, é possível apostar de 3 formas diferentes no sorteio:

Apostas simples: Basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O valor muda conforme a quantidade de número escolhidos;

Surpresinha: O sistema das Loterias escolhe de forma aleatória os números para o jogador;

Bolão: Apostas realizadas em grupo também é uma possibilidade, disponível para indicar em cada volante.