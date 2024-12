Micro-ônibus que tombou na BR-070 era de pastor que levava fiéis a batizado

O micro-ônibus com 28 passageiros que tombou na BR-070, na manhã deste domingo (1º/12), era de um pastor que levava um grupo da igreja para um batizado.

Quatorze pessoas ficaram feridas, entre elas duas passageiras com fraturas expostas. Elas estão em estado grave. As equipes de resgate transportaram os feridos para hospitais da região.

A vítima mais jovem identificada foi uma adolescente de 14 anos, que sofreu apenas escoriações leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), um carro realizou um retorno e entrou na faixa em baixa velocidade, obrigando o micro-ônibus, que trafegava em maior velocidade, a desviar. No entanto, acabou batendo na lateral do veículo e tombou.

O teste do bafômetro atestou que os dois homens que se revezavam na direção do veículo não ingeriram bebidas alcóolicas.