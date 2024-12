Ministério da Saúde envia para o Acre mais de 2,2 mil doses do medicamento para tratar tuberculose

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de 7,8 milhões de unidades de Rifampicina 4 em 1 para todos os estados brasileiros, incluindo 2.250 unidades destinadas ao Acre.

O medicamento é essencial no tratamento da tuberculose, e também é utilizado em outras doenças como hanseníase e meningite. A iniciativa visa garantir o abastecimento da rede pública de saúde até o primeiro trimestre de 2025 assegurando a continuidade dos tratamentos.

A rifampicina 4 em 1 combina quatro princípios ativos (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) em um único comprimido, simplificando o tratamento e aumentando a adesão dos pacientes.

A tuberculose, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, é uma doença tratável, mas que ainda afeta milhares de pessoas no Brasil. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento gratuito, que dura no mínimo seis meses, e utiliza o esquema básico com os mesmos medicamentos. A adesão adequada ao tratamento é fundamental para a cura.