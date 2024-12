MP apura denúncias de irregularidades em concurso público da Educação do Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social, informou nesta segunda-feira (2) que irá apurar as denúncias de irregularidades ocorridas durante a aplicação das provas do concurso público da Educação, que ocorreu no último domingo (1).

Com 46 mil candidatos inscritos, o certame visa o preenchimento de 3 mil vagas para cargos de níveis médio e superior, em todas as regiões do estado. O certame ocorreu simultaneamente em diversas cidades, como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Tarauacá.

Segundo o MPAC, entre as irregularidades apontadas por candidatos estão o uso de celular em sala, vazamento de questões da prova e falta de supervisão adequada durante o exame. “O MPAC seguirá apurando os fatos e, caso necessário, adotará as medidas necessárias para assegurar a lisura do processo seletivo”, afirma a instituição em nota.

Durante a realização, em um dos colégios ocorreu uma grande confusão, o que foi declarado pelo governo do Acre que o Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo responsável pela aplicação está investigando a razão que levou à intercorrência registrada, e considerou o fato como isolado, definindo uma nova data para os candidatos prejudicados refazerem o exame.