Moradora é salva por vizinho em ato de coragem durante assalto em bairro de Rio Branco; veja vídeo

Um ato de coragem evitou um assalto em uma rua do bairro Irineu Serra, em Rio Branco, na noite desta segunda-feira (16). Uma moradora, que caminhava sozinha com destino à sua casa, foi abordada por dois criminosos armados em uma motocicleta.

Felizmente, um morador percebeu a situação de risco e parou seu carro, mandando a mulher embarcar rapidamente para escapar do perigo iminente. As informações são do jornalista Altino Machado, que postou o vídeo e contou a situação nas redes sociais.

A reação imediata de um cidadão comum destacou a crescente sensação de insegurança nas ruas de bairros afastados da capital.

A falta de rondas policiais, especialmente na Estrada Raimundo Irineu Serra, tem sido uma preocupação crescente entre os moradores da região. Segundo relatos de Altino, a Polícia Militar do Acre não realiza rondas regulares no local, o que deixa a população vulnerável à ação de criminosos.

O jornalista Altino Machado disponibilizou câmeras de segurança para monitoramento da área, na esperança de aumentar a vigilância e prevenir novos crimes. A medida gerou diversas reações nas redes sociais, com internautas expressando alívio pela ajuda, mas também preocupação com a situação da segurança pública na cidade.

Entre os comentários, muitos parabenizaram a ação do morador que ajudou a mulher, destacando o ato como uma demonstração de solidariedade. “Que bom que alguém ajudou, ninguém merece passar por isso”, escreveu um internauta, enquanto outro lamentou: “Quantas não tiveram a mesma sorte?”.

Enquanto as reações vão se multiplicando, a população cobra mais ações das autoridades para garantir a segurança nas ruas da capital.

Veja o vídeo: