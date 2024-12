Morre médica da Marinha baleada dentro de hospital no RJ

A médica da Marinha, Gisele Mendes de Souza e Mello, atingida por um tiro dentro do Hospital Marcílio Dias, na zona Norte do Rio de Janeiro, morreu na tarde desta terça-feira (10). Conforme o portal G1, após a militar passar por uma cirurgia, a morte foi confirmada às 16h32.

Conforme informações divulgadas pela Marinha do Brasil (MB), a militar foi atingida durante uma Operação do Comando da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, no Complexo do Lins.

“Um projétil de arma de fogo alcançou o interior de um dos prédios do complexo do Hospital Naval Marcílio Dias atingindo uma militar da MB”, diz um trecho da nota.