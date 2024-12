Morte de criança por ameba ‘comedora de cérebro’ é investigada

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) está investigando a morte de uma criança de 1 ano e 7 meses em Caucaia, supostamente causada por uma infecção rara pela ameba Naegleria fowleri, conhecida como “comedora de cérebro“. Se confirmada, a meningoencefalite amebiana primária pode representar o primeiro caso oficial registrado no Brasil.

O caso começou em setembro de 2024, quando a criança apresentou dor de garganta, seguida por febre alta, vômitos constantes e sinais neurológicos, como convulsões e rigidez na nuca. O diagnóstico da infecção foi feito apenas após o óbito, e testes no reservatório de água da casa da vítima confirmaram a presença da ameba.

Investigação e diagnóstico da ameba Naegleria fowleri

De acordo com Antonio Silva Lima Neto, secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, a doença apresenta sintomas semelhantes aos da meningite clássica, dificultando o diagnóstico.

“Ela é uma doença que a contaminação só ocorre realmente através das narinas. É muito rara. No Brasil, não tem oficialmente nenhum caso confirmado até hoje. Isso provavelmente ocorre porque não há suspeição, é muito difícil suspeitar porque é um evento raríssimo e os casos descritos até hoje são casos que quase sempre levam à morte”, disse Antônio Silva, Secretário Executivo de Vigilância em Saúde.

A farmacêutica parasitologista Ticiana Mont Alverne destacou ao Diário do Nordeste que a doença tem um índice de letalidade de 97% e evolução rápida, com a morte geralmente ocorrendo entre sete e 14 dias após a infecção. A presença da ameba no reservatório da residência foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz.

Segundo especialistas, a Naegleria fowleri é encontrada em águas quentes e paradas, como lagos e piscinas não tratadas, sendo sensível à cloração. Apesar de incomum, pode afetar indivíduos saudáveis, incluindo crianças e jovens.

Ações de prevenção