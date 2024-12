Motorista de carreta envolvida em acidente é liberado após depoimento

O motorista de carreta suspeito de ter causado um acidente na BR-116 que matou 41 pessoas, em Minas Gerais, foi liberado após prestar depoimento. Ele se apresentou de forma espontânea à Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (23/12).

“Uma vez que a representação pela prisão preventiva do suspeito, formulada pela PCMG, foi indeferida pela Justiça e que não estavam mais configuradas as hipóteses taxativas de prisão em flagrante (art. 302 do Código de Processo Penal), o motorista foi liberado”, informou a corporação em nota.

O motorista da carreta se apresentou, espontaneamente, acompanhado de advogados, na sede do 15º Departamento de Polícia Civil em Teófilo Otoni, onde foi ouvido pelo delegado responsável pela investigação.

O acidente

A tragédia aconteceu na madrugada desse sábado (21/12). Três veículos se envolveram na ocorrência, no Km 286 da BR-116, na localidade de Laranjinha, no município de Teófilo Otoni.

A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias do acidente. Uma das hipóteses seria que o um pneu do ônibus envolvido na colisão teria estourado e causado a perda de controle da direção. Outra possibilidade seria de que o bloco de granito carregado pela carreta teria se soltado e atingido o ônibus.

Segundo a corporação, até o momento, foram formalmente identificados 14 corpos de vítimas, sendo que cinco já foram retirados pelos familiares.

Após perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os corpos das vítimas foram encaminhados para o Posto Médico-Legal de Teófilo Otoni, onde vão passar pela primeira etapa dos exames e da identificação.