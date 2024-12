Motorista que se envolveu em acidente em MG é procurado pela polícia

O motorista da carreta que se envolveu em acidente na BR-116 está sendo procurado por policiais rodoviários federais, civis e militares de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele fugiu do local após o acidente, mas os advogados da empresa informaram que ele irá se apresentar às autoridades.

A tragédia, que aconteceu na madrugada deste sábado (21/12), deixou 38 mortos em Teófilo Otoni. Segundo informações preliminares da PRF, um granito que estava sendo carregado pela carreta se desprendeu e atingiu um ônibus de turismo, provocando um incêndio no coletivo. Um carro se chocou contra a carreta na sequência.

Entenda o acidente

Um grave acidente na madrugada deste sábado (21/12) deixou 38 mortos e 13 feridos na BR-116, na altura do km 286, em Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, no Vale do Rio Mucuri, Minas Gerais. A colisão envolveu um ônibus da empresa ENTRAM, que seguia de São Paulo para Vitória da Conquista, na Bahia, um carro e uma carreta carregada de pedras.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, o acidente ocorreu por volta das 3h30, quando um pneu do ônibus estourou, fazendo com que o veículo invadisse a contramão e colidisse frontalmente com a carreta. O impacto foi tão forte que o ônibus pegou fogo e saiu da pista.

Dos 45 passageiros do ônibus, 13 conseguiram escapar com vida e foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou a rodovia para o trabalho de resgate e a remoção dos veículos, que ainda estava em andamento até o final da manhã deste sábado.