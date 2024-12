MP pede bloqueio R$ 200 milhões da Jaguar Mining, empresa responsável por deslizamento de rejeitos em MG

Após o deslizamento da pilha de rejeitos da mina Turmalina em Conceição do Pará nesse fim de semana, o Ministério Público de Minas Gerais entrou com uma ação contra Jaguar Mining, responsável pela estrutura. Nela, o órgão pediu a suspensão imediata de todas as estruturas da mineradora, garantia das medidas de segurança, um plano de evacuação e comunicação, e o bloqueio de valores no montante de R$ 200 milhões.

Segundo o MP, a onda de sedimentos e rejeitos atingiu parte da estrutura utilizada pela empresa, causou sérios danos socioambientais, e ainda percorreu cerca de 250 metros até atingir a área da comunidade rural de Casquilho.

Ao todo, 105 residências foram interditadas e 134 pessoas da comunidade foram evacuadas pela empresa.