Mulher que filmou passageira no voo tem passado político e foi denunciada por fraude

Eluciana Cardoso, conhecida por filmar uma passageira em um voo da Gol, ganhou notoriedade nas redes sociais, mas há mais em sua história. Ela já foi alvo de uma denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE) por falsificar assinaturas durante a campanha para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 2018.

A advogada teria assinado documentos em nome de familiares para justificar os gastos da campanha, o que gerou uma acusação de falsificação. De acordo com o colunista Tácio Lorran, do Metrópoles, Eluciana admitiu ter falsificado as assinaturas, mas alegou que a ação não teve a intenção de fraudar os documentos.

Em sua defesa, ela afirmou que agiu sem dolo e sem a intenção de prejudicar a justiça eleitoral. Em março de 2022, o juiz Marcelo Gonçalves de Paula decidiu pela absolvição de Eluciana do crime de falsidade ideológica.