Mulher tenta matar a atual do ex atropelada, e portão cai sobre vítima

Depois de quase matar atropelada a atual esposa do ex, uma mulher foi presa temporariamente pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), nesta quinta-feira (12/12), em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal. O companheiro da vítima também foi preso temporariamente, por ajudar a agressora após o crime.

A investigada também acabou autuada pela tentativa de provocar aborto, pois a vítima estava grávida. As duas prisões ocorreram durante a Operação Bonnie e Clyde da PCGO, e os suspeitos foram levados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Luziânia (Deam).

A unidade policial recebeu a denúncia dos crimes em 16 de setembro último. A vítima relatou que estava no portão de casa, quando, por volta das 5h30, a ex-companheira do marido tentou atropelá-la propositadamente.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro bateu contra a casa da vítima, e ela escapou por pouco. Contudo, o portão do imóvel caiu sobre a grávida, e a motorista fugiu.

Iniciadas as investigações, a polícia descobriu que o companheiro da vítima mantinha um relacionamento extraconjugal com a ex e que ele ainda teria a ajudado a fugir do município depois do crime. O homem chegou a levar a agressora para a casa da mãe dele, em Goiânia (GO), a fim de mantê-la escondida.

Depois das apurações, a polícia pediu à Justiça a prisão temporária dos envolvidos. A equipe da Deam cumpriu os mandados expedidos e, após finalizar o inquérito do caso, encaminhará os documentos ao Ministério Público de Goiás (MPGO).