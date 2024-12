Na UTI, Francisco Gil segura firme a mão de Preta Gil: “Lutando juntos”

Francisco Gil, 29, fez um relato emocionante nesta quinta-feira (26) sobre o estado de saúde da mãe, Preta Gil, 50, e compartilhou uma foto em que segura firme a mão dela. A cantora está internada no Hospital Sírio-Libanês após passar por uma longa cirurgia.

“Colado com ela nesse processo todo e vendo de perto uma aula de vida. É muito força, resiliência… e evoluindo a cada dia. Ela está bem! Agora mais uma parte difícil: ir embora depois dessa semana toda de hospital juntos. Tem sido assim durante todo esse processo… mas é justamente ela quem mais me incentiva a ir, fazer meu trabalho, cantar… e voltar. Porque ela sabe que estou sempre com ela e que sempre vou correr para esse colo. Lutando juntos”, disse Francisco Gil.

O hospital — que fica em São Paulo e onde ela realizou a cirurgia que durou 22 horas — emitiu um boletim médico na tarde do mesmo dia e informou que Preta Gil está “estável, já andou e iniciou a alimentação por via oral“.

“A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta sinais de melhora após a cirurgia realizada na última quinta-feira (19). A paciente encontra-se estável, já andou e iniciou a alimentação por via oral”, avisou a nota oficial.

Tratamento oncológico de Preta Gil

No sábado (14), a artista disse que sua nova cirurgia para a retirada de tumores havia sido adiada. Anteriormente, a operação estava marcada para o sábado (15), sendo remarcada para esta quinta-feira (19).

Preta Gil retornou ao Brasil após passar por uma consulta oncológica em Nova York, nos Estados Unidos. Nos últimos dias, a artista justificou a viagem em busca de um tratamento alternativo, uma vez que, em terras brasileiras, a quimioterapia não resultou no efeito desejado.

Em agosto, a voz de “Sinais de Fogo” compartilhou um vídeo e dividiu a informação sobre o retorno do câncer em quatro lugares diferentes de seu corpo.