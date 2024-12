“Não desistam do Acre”: a mensagem emocionante de Rodrigo Pires antes de sua trágica partida

Pouco antes do trágico acidente que tirou a vida do visionário empresário Rodrigo Severiano Pires, um vídeo gravado durante um de seus últimos eventos ganhou destaque nas redes sociais.

Nele, Rodrigo deixa uma mensagem carregada de emoção e esperança para o povo acreano, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento do estado que ele tanto amava.

“ Fico feliz em saber que muitas pessoas saíram de casa pra escutar uma palavra de mudança, de coragem. E como não fazer a diferença onde a gente vive se a gente não ocupar os espaços?”, diz Rodrigo no vídeo. Ele reforça a importância da “corrente de realização” que, segundo ele, poderia transformar a realidade do Acre. “Agora é a hora”, afirmou com convicção.

Rodrigo Pires não era apenas um empreendedor de sucesso, mas também um homem de ideias inovadoras e profundamente engajado com o futuro do Acre. Aos 36 anos, sua vida foi interrompida em um violento acidente na BR-317, nas proximidades de Senador Guiomard, na noite de 19 de dezembro.

Contudo, seu legado continua vivo por meio das iniciativas que liderou, como a plataforma “Acre 2050”, que propunha um planejamento de desenvolvimento para o estado em curto, médio e longo prazo.

Natural de Rondônia, mas acreano de coração, Rodrigo mudou-se para o Acre na adolescência e desde cedo mostrou talento para os negócios. Ainda jovem, ajudava na empresa da família e, aos 14 anos, tornou-se aprendiz no Senac. Mais tarde, adquiriu experiência ao trabalhar com grandes empresários locais antes de fundar seus próprios negócios, como a PWS Publicidade e a Rowd Produções.

Rodrigo acreditava que o Acre poderia se tornar um estado de oportunidades e de geração de renda, especialmente para os jovens. “Estamos precisando dessas pessoas no Acre e no Brasil”, costumava dizer em suas palestras, incentivando os jovens a enfrentarem as dificuldades com coragem e propósito.

O vídeo que circula agora nas redes sociais captura a essência desse homem que dedicou sua vida a inspirar e motivar os outros. “Não desistam do Acre. Podemos mudar o que vivemos através de uma corrente de realização”, disse ele com uma energia contagiante, que agora ecoa como um apelo para que o sonho que ele construiu não seja esquecido.

No sepultamento, realizado no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco, amigos e familiares prestaram suas últimas homenagens ao homem que deixa um legado de inspiração, trabalho e esperança. Rodrigo Pires pode ter partido, mas suas palavras e suas ideias seguem vivas, um convite para que o Acre acredite e construa um futuro melhor.

Veja o vídeo: