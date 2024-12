Natal solidário: amigos entregam mais de 4 toneladas de alimentos em ação no interior do Acre

Pelo sexto ano consecutivo, um gesto de solidariedade aquece o coração dos moradores de Xapuri, no interior do Acre. Um grupo de aproximadamente 27 amigos, alguns xapurienses que moram fora da cidade, tem se dedicado desde 2019 a levar mais esperança e fartura para centenas de famílias no Natal.

Este ano, a ação solidária distribuiu quatro toneladas de alimentos, beneficiando moradores dos bairros Cageacre, Laranjal, Mutirão e Cidade de Deus.

A estimativa é que mais de 1.500 pessoas tenham sido contempladas.

“O resenha, como chamamos nosso grupo, somos todos filhos de Xapuri e a gente se esforça ao longo do ano para chegar no Natal e conseguir ajudar essas famílias mais carentes. Este ano foram 393 cestas básicas, quase quatro toneladas de alimentos, e tem sido um sucesso porque todo mundo que contribui sabe que a gente faz isso de coração e que a gente tá dando o nosso máximo para que isso possa acontecer”, conta João Rodrigo, um dos organizadores.