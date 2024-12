Nilda Bernardo é destaque em revista nacional: uma trajetória de superação e empreendedorismo feminino

No dia 16 de dezembro, a cidade de Campinas, São Paulo, foi palco de um momento inesquecível na vida de Nilda Bernardo, jornalista, publicitária e CEO da Agência Caule de Publicidade e Marketing Digital. Natural de São Paulo, mas de coração acreano, Nilda foi homenageada como destaque na 12ª edição da revista Mulheres que Brilham, uma das mais prestigiadas publicações brasileiras voltadas ao empreendedorismo feminino.

“Ser destaque em uma revista nacional, ao lado de tantas empreendedoras incríveis, é um presente indescritível. Ver minha história, que reflete a trajetória de uma mulher que não desistiu dos seus sonhos, impressa em uma publicação tão importante, é algo que me emociona profundamente,” compartilhou Nilda durante o evento de lançamento.

Apesar de suas raízes paulistas, Nilda Bernardo sente-se profundamente conectada ao Acre, estado que considera sua casa. “Representar as mulheres do Acre e do Amazonas é uma honra imensa. Esse reconhecimento não é só meu, é de todas nós! Lutamos diariamente para manter nossos negócios de pé e gerar oportunidades. Sentir o calor e a admiração de tantas mulheres que sonham grande me faz acreditar ainda mais no poder transformador do empreendedorismo feminino,” destacou.

A CEO também fez questão de agradecer sua equipe, reconhecendo sua importância em todas as suas conquistas: “Nada disso seria possível sem a minha equipe. São eles que, com dedicação, criatividade e compromisso, tornam meus sonhos e os sonhos dos nossos clientes uma realidade. Sem eles, nada sou. Este reconhecimento também é deles.”

Nilda Bernardo aproveitou para agradecer às pessoas que fazem parte de sua trajetória: “Sou imensamente grata à revista Mulheres que Brilham por me proporcionar essa visibilidade tão importante; aos meus clientes, que confiam no meu trabalho; e à minha família, especialmente meu esposo Arif Calacina e minha filha Arine, que são minha maior fonte de apoio e inspiração.”

Ela também fez um agradecimento especial à Lilian Bonfim, idealizadora da revista: “Tive a honra de conhecer mulheres extraordinárias, cada uma com histórias de superação que me inspiram profundamente. Agradeço à Lilian Bonfim por essa oportunidade única de celebrarmos juntas o poder feminino e por nos lembrar de que, com fé e determinação, somos capazes de alcançar qualquer objetivo.”

O evento em Campinas não foi apenas uma celebração; foi um marco que reafirma o poder do empreendedorismo feminino. “Esse troféu e reconhecimento são de todos nós! É a prova de que, mesmo nos dias mais difíceis, acreditar nos sonhos vale a pena. Esse é só o começo de uma trajetória que ainda promete muito,” concluiu Nilda.

Com sua história estampada na página de Mulheres que Brilham, Nilda Bernardo não apenas inspira outras mulheres, mas também demonstra que sonhos, dedicação e uma equipe comprometida são a fórmula para o sucesso.