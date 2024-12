No dia de Natal, polícia prende três homens e apreende quase 3 quilos de drogas em área de mata

Em plena tarde de Natal, a Polícia Militar do Acre, por meio do 8º Batalhão, realizou uma operação que resultou na prisão de três homens e na apreensão de 2,725 kg de drogas, entre maconha e cocaína, no bairro Praia do Amarilho, comunidade periférica de Sena Madureira.

A ação faz parte de um esforço contínuo da corporação para combater o tráfico de drogas no município. De acordo com as informações da PM, a operação foi planejada com base em levantamentos que apontavam a região como ponto de armazenamento e comercialização de entorpecentes.

Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados pelos militares. Na revista pessoal, os policiais encontraram porções de drogas. A operação seguiu para uma área de mata próxima, indicada como esconderijo dos entorpecentes. Após buscas detalhadas, a equipe localizou o restante da droga escondido no local.

Os três homens presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.

Segundo a Polícia Militar, operações como esta continuarão a ser realizadas para garantir a segurança da população e enfraquecer o tráfico de drogas na região. As informações são da assessoria de imprensa do 8º Batalhão da PM.