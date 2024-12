Nunes anuncia Celso Caldeira para secretaria de Transporte e Angela Gandra em Relações Internacionais

De todos os nomes do União Brasil, Teixeira acabou como o único que cumpria os requisitos da maioria do partido para assumir o comando do Legislativo. Milton Leite vai se aposentar, Rubinho Nunes virou ‘persona non grata’ na prefeitura após apoiar Pablo Marçal (PRTB) nas eleições e os outros candidatos eram vistos como inexperientes pelos pares. O União tem acordo com Nunes para seguir na presidência da Casa na próxima legislatura.

O novo secretário de Transportes é formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Em nota, a prefeitura destaca sua “ampla experiência em gestão pública e ênfase no transporte coletivo de passageiros”.

Caldeira esteve à frente da Coordenadoria de Transporte Coletivo (CTC) e já atuou como como membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado de São Paulo (CODEC) e como coordenador da Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP).

Relações Internacionais

Além de Caldeira, Nunes também anunciou que a ex-secretária nacional da Família no Ministério da Mulher, a jurista e professora Angela Gandra, será a nova secretaria de Relações Internacionais. Filha do jurista Ives Gandra Martins, Angela é bacharel em Direito pela USP, mestre em Filosofia do Direito UFRGS e doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.