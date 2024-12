Organização afirma ter encontrado criança roubada durante ditadura argentina

“Este é o filho de Marta Enriqueta Pourtalé e Juan Carlos Villamayor, nascido em dezembro de 1976. Assim, 138 casos foram resolvidos nestes 47 anos de busca incansável pela verdade e pela identidade”, disse a presidente do grupo, Estela de Carlotto, em uma coletiva de imprensa.

“Em 10 de dezembro de 1976, o casal foi sequestrado em sua casa na cidade de Buenos Aires, em uma operação realizada por agentes à paisana. Ela estava grávida de oito meses e meio”, acrescentou Estela, falando no auditório Espacio Memória e Direitos Humanos, onde funcionava o centro clandestino da Escola de Mecânica da Marinha (ESMA).

Pourtalé e Villamayor atuavam no grupo guerrilheiro Montoneros (esquerda peronista). Após o sequestro, o casal foi visto na ESMA, um dos maiores centros de tortura e extermínio por onde passaram mais de cinco mil presos políticos, dos quais uma centena sobreviveu, segundo organizações humanitárias.

“É onde pode ter ocorrido o nascimento do neto 138. Até o momento, foram registrados mais de 30 nascimentos neste centro clandestino”, disse Carlotto.

A Comissão Nacional pelo Direito à Identidade (CoNaDi) trabalha desde 1999 na investigação para descobrir o paradeiro de Pourtalé e do filho de Villamayor. Após o fornecimento de dados relevantes daquela instituição e do Departamento de Justiça, o homem foi intimado a realizar um estudo de DNA e compará-lo com o das amostras biológicas que diferentes familiares haviam contribuído para o Banco Nacional de Dados Genéticos (BNDG).