Pachuca elimina Al Ahly e encara o Real Madrid no Intercontinental

Emocionante! Neste sábado (14/12), Al Ahly e Pachuca se enfrentaram pela semifinal da Copa Intercontinental da Fifa. Após o empate persistir durante todo o tempo regulamentar e a prorrogação, o time mexicano buscou a virada e venceu nas penalidades. Vitória por 6 x 5.

Agora, a equipe fará a grande final do torneio contra o Real Madrid, na quarta-feira (18/12), às 14h.

Os 45 minutos iniciais foram de muita disputa e pouca inspiração por parte das duas equipes. Mesmo assim, o Al Ahly foi quem mais criou oportunidades de gol. No entanto, as investidas da equipe egípcia acabaram nas mãos de Carlos Moreno, goleiro do Pachuca, que evitou o gol da equipe adversária.

Na segunda etapa, a equipe mexicana tentou se lançar mais ao ataque, mas tinha dificuldades de avançar por conta da marcação firme imposta pelo Al Ahly. No entanto, ao longo do tempo, o Pachuca conseguiu criar mais chances, obrigando o goleiro El Shenawy fizesse boas defesas. Apesar das investidas, a partida terminou sem gols e a disputa foi para a prorrogação.

No tempo complementar, o panorama se manteve e as equipes não conseguiram alterar o placar durante a primeira etapa. O mesmo ocorreu na segundo tempo e a disputa foi para os pênaltis.

Rondón e Bastón desperdiçaram para o Pachuca, enquanto, Afsha e Rabia abriram vantagem para o AL Ahly. Cabral, marcou o primeiro para o time mexicano. Kahraba parou no goleiro Moreno. Deossa fez o segundo do Pachuca.

Kamal bateu muito mal e deixou empatar. Montiel deixou a equipe mexicana na frente. El Solia empatou a disputa novamente. Luis Rodríguez abriu vantagem novamente, mas Tau não desperdiçou na sequência. Faber Gil manteve a vantagem e Abdelfattah mando no travessão, confirmando a classificação do Pachuca.