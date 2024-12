Pai é preso por fazer ataques homofóbicos e agredir o filho; vítima salvou a mãe de estupro

Um homem identificado pelas iniciais D.A.S., de 46 anos, foi preso na véspera de Natal, pelos crimes de lesão corporal, ameaça e homofobia, praticados contra o próprio filho de 17 anos, em Rio Branco.

A identidade do adolescente não foi revelada. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV).

De acordo com a polícia, o homem frequentemente humilhava o filho devido à sua orientação sexual. Na noite do crime, o investigado chegou em casa sob efeito de álcool e tentou abusar sexualmente de sua ex-companheira. O adolescente interveio para proteger a mãe, momento em que o pai pegou uma faca e feriu o braço do jovem.

A vítima conseguiu fugir após as agressões. “Antes de sair da casa, o agressor teria dito que voltaria para “terminar o que havia começado”. O caso gerou grande comoção devido à gravidade das ações e ao contexto de violência homofóbica e doméstica”, relata a equipe de investigação.

A ordem de prisão preventiva foi expedida pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco. O cumprimento do mandado ocorreu no bairro Belo Jardim, por agentes da DECAV.

D.A.S. foi conduzido à sede da delegacia e encontra-se à disposição da Justiça.