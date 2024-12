Pai solo, Jacques Vanier revela que se descobriu homossexual: “nunca me aceitei”

Jacques Vanier surpreendeu os seguidores ao revelar sua sexualidade nesta terça-feira (17). O influenciador publicou um vídeo em seu perfil do Instagram, que conta com mais de 6 mihões de seguidores, e contou que se descobriu um homem homossexual, mas nunca aceitou o fato.

“Peço desculpas por qualquer coisa, nem sei como falar do jeito certo, então vou falar do meu coração. Desde o começo sempre fui verdadeiro com vocês, desde o primeiro vídeo que postei pedindo pamonha lá nos Estados Unidos”, iniciou ele.

“Tinha um ponto que eu não entendia, então eu ficava esperando o momento certo para dizer. Mas acho que não tem momento certo. É algo muito íntimo e pessoal, que é minha sexualidade. Não sei o jeito certo de falar. Eu já namorei com mulher, mas descobri que gosto de homem. Nunca aceitei isso, nunca me aceitei”, confessou.