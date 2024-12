Patrícia Abravanel “troca” de emissora e vai para o Domingão

Um momento que promete ser histórico para a televisão brasileira deve acontecer no próximo domingo (15/12), em uma homenagem ao comunicador Silvio Santos. Patrícia Abravanel e Luciano Huck vão conversar ao vivo em uma transmissão conjunta da Globo e do SBT, dentro do Melhores do Ano, premiação que acontece no Domingão com Huck.

De acordo com informações do portal NaTelinha, Patrícia Abravanel, filha do criador do SBT e que assumiu o comando do Programa Silvio Santos, entrará ao vivo na programação da Globo por 15 minutos. A interação entre a artista e o apresentador Luciano Huck deve ocorrer entre às 19h45 e 20h e o objetivo é homenagear o Homem do Baú, que morreu em agosto, aos 93 anos.

Para que a interação entre as emissoras possa acontecer, o Domingão com Huck será ao vivo. A mudança também foi feita para que os vencedores do Melhores do Ano não vazassem antes da hora, como já aconteceu em anos anteriores. Se fosse vivo, Silvio Santos teria completado 94 anos na última quinta-feira (12/12).

Assim, a partir das 19h45 de domingo (15/12), Globo e SBT terão transmissão simultânea, ou seja, exibirão as mesmas imagens para mostrar a homenagem preparada pela emissora carioca ao comunicador e empresário. Luciano Huck conversará ao vivo com Patrícia Abravanel, que estará no palco do Domingão.

Ainda de acordo com o NaTelinha, as negociações para a homenagem a Silvio Santos no Domingão com Huck estavam em andamento desde abril e avançaram nas últimas semanas. A decisão de as duas emissoras entrarem ao vivo foi vista como a melhor forma de homenagear o fundador do SBT. O encontro estava guardado em sigilo, mas vazou dentro da emissora carioca nesta sexta-feira (13/12).

Essa não é a primeira vez que apresentadores das emissoras rivais se unem numa transmissão conjunta. Em 2003, Faustão e Gugu fizeram algo parecido numa ação de marketing de uma empresa de alimentos. Na época, os artistas dividiram tela, cada um do seu programa dominical, para falar de uma promoção. Na época, Gugu comandava o Domingo Legal, e Fausto Silva o Domingão do Faustão.