“Perdi”: três são presos em central de abastecimento do PCC

A Polícia Civil prendeu em flagrante três homens que estavam em uma casa, em Santos, na qual processavam e distribuíam drogas, posteriormente vendidas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) no litoral paulista. Na residência, localizada no bairro Rádio Clube, também havia uma arara vermelha, mantida em um viveiro (veja galeria abaixo).

Após investigação do 5º DP de Santos, sob coordenação da Seccional de Santos, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) autorizou a entrada de policiais no centro de distribuição do crime organizado, por meio de um mandado de busca e apreensão.

No fim da tarde, policiais civis foram até o local e cercaram o imóvel, para evitar eventuais fugas. Quando se preparavam para entrar na casa, Misael Lins Cavalcante Júnior, de 38 anos, saía do local. Pego de surpresa, ele levantou as mãos e teria dito “Perdi”, como consta em registros da polícia.

Veja o que foi apreendido

A equipe do 5º DP, então, entrou no imóvel, dentro do qual flagrou Genário da Silva Júnior, 37, sentado em uma sala embalando drogas. Já algemado, ele teria informado que ainda havia na casa um terceiro suspeito.

Com essa informação, os policiais procuraram e acharam Yuri Lira de França, 24, no momento em que se preparava para fugir do imóvel, por meio de uma janela.

Drogas, armas e arara

Já com os três suspeitos rendidos e algemados, a polícia se deparou com a arara vermelha, em um viveiro, além de localizar e apreender drogas — incluindo dois galões cheios de lança-perfume —, além de duas pistolas e munições, entre elas de fuzil calibre 5.56 e 7.62.

Os três suspeitos, de acordo com o setor de inteligência da Delegacia Seccional de Santos, são membros do PCC. Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A polícia não informou o que seria feito com a arara vermelha, mantida no depósito de drogas da facção.

A defesa do trio não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestações.