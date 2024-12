Pesquisa destaca maiores empresas de cada estado no Brasil; veja a do Acre

O Brasil em Mapas divulgou neste sábado (21), uma pesquisa sobre as maiores companhias por estado do Brasil, com base nas suas receitas líquidas obtidas em reais, em 2024.

Segundo a plataforma, para a realização foram utilizados dados principais do Ranking Valor 1000, ed.2024 da Valor Econômico, das 1000 maiores enpresas brasileiras, mais dados ponderados do Prêmio Melhores e Maiores, 2024 da Exame.

A pesquisa inclui todo o tipo de companhia, nacional ou estrangeira, sede ou filial. O total das 1000 receitas conjuntas das delas somam R$ 8 trilhões de reais.

No norte, a sul-coreana de eletrônicos Samsung lidera no Amazonas com R$ 27,6 bilhões, seguido da mineradora norueguesa Hydro (10,2 bi) no Pará. No Acre, o grupo Energisa foi a classificada.