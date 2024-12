Pesquisadores brasileiros descobrem substância capaz de reverter de vez os cabelos brancos

O peptídeo, batizado de “Drone Grey Over”, estimula os melanócitos no bulbo capilar, promovendo a produção de melanina e oferecendo uma re-pigmentação segura e eficaz dos fios grisalhos.

Se o visual grisalho incomoda você, essa novidade promete ser uma das melhores do ano! Cientistas brasileiros descobriram um peptídeo capaz de reverter os cabelos brancos, que já está patenteado e disponível para comercialização.

O que é o peptídeo

Os peptídeos são formados por aminoácidos que estão unidos por ligações peptídicas. Um peptídeo pode ser formado por dois ou mais aminoácidos, sendo chamado de polipeptídeo quando muitos aminoácidos estão formando sua estrutura.

Apresentam uma grande diversidade de papéis biológicos, como a função de hormônio. A insulina, por exemplo, é um hormônio polipeptídico produzido no pâncreas, o qual é responsável por garantir a entrada da glicose nas células, diminuindo a quantidade de glicose no sangue.

No caso do Drone Grey Over, além das propriedades de coloração, o peptídeo também parece apresentar efeitos antienvelhecimento ao retardar a despigmentação dos fios.