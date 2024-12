PF mira organização criminosa que movimentou R$ 4 bilhões em ouro ilegal extraído em terra indígena

Na manhã desta quarta-feira (11/12), a Polícia Federal deflagrou a Operação Flygold II, com o objetivo de combater organizações criminosas especializadas em realizar o transporte ilegal de ouro extraído de terras indígenas, incluindo a Terra Indígena Munduruku, no Pará, para outros estados e ao exterior. Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão, nos estados do Pará, Roraima, Amapá, São Paulo, Paraná e Goiás. Além disso, foram sequestrados mais de R$ 615 milhões em bens e valores. Durante um ano de investigações, constatou-se que, aproximadamente, uma tonelada de ouro foi transportada de maneira ilegal, além da movimentação de mais de quatro bilhões de reais entre os envolvidos, incluindo pessoas interpostas e empresas fantasmas. Os integrantes da organização criminosa recrutavam, em sua maioria, estrangeiros para despachar bagagens carregadas com ouro em voos comerciais.

