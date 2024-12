Pimenta: será de Gladson a decisão final do candidato a presidente da Câmara pelo PP

O Progressistas vai definir nesta semana quem será o candidato oficial a presidente da Câmara Municipal de Rio Branco. Na sigla, há dois nomes que já se colocaram à disposição da disputa: Samir Bestene e Elzinha Mendonça. Uma reunião interna da cúpula municipal que iria decidir o nome final aconteceria nesta segunda-feira (16). Contudo, o encontro foi adiado. A coluna checou que os motivos passam diretamente pelo governador Gladson Cameli, que preside o partido no Estado. Será dele a decisão final. Fontes ligadas ao partido disseram que o chefe do Poder Executivo ainda não tem uma escolha definida e pediu mais tempo para chegar a um ultimato.

Conversas com o prefeito

Gladson ainda deve se reunir com o prefeito Tião Bocalom para discutir o assunto. Afinal, o candidato oficial dele na disputa não é nem Samir, muito menos Elzinha.

O prefeito que emplacar o seu pupilo, o secretário Joabe Lira como presidente da Casa. Bocalom não quer cometer o mesmo erro das últimas eleições, quando não conseguiu interferir nas eleições da Mesa Diretora e acabou se deparando com um resultado não muito bom para a sua gestão.

Os dois maiores líderes políticos do estado tentam entrar em um consenso sobre o nome ideal tanto para o Governo, quanto para a Prefeitura para presidir a Câmara.

Independente, o PP está no jogo

O Progressistas tem a maior bancada da Câmara Municipal de Rio Branco. Dos 21 vereadores, 6 são do PP. Com esse número grande de parlamentares,é óbvio que o partido vai estar diretamente na disputa pela Mesa Diretora da Casa. A composição do grupo precisa passar por ele. Neste caso, ganha quem tiver o maior número para barganhar.

Uma cartada

A vereadora Elzinha Mendonça tem o genro, o secretário Aberson Carvalho como seu principal articulador. Além disso, ele é o atual presidente municipal do Progressistas. Tem poder e cartadas para colocar o nome dela no jogo.

Família PP

Do outro lado, o vereador Samir Bestene tem o primo, o vice-prefeito Alysson, como maior trunfo. A família domina uma ala grande do partido. Também tem culhão para barganhar apoio internamente e externamente.

O bloquinho

Nas últimas semanas, todos os possíveis candidatos a presidente da Casa procuraram o apoio dos parlamentares do chamado ‘bloquinho’. São os vereadores novatos e partidos pequenos, sem grande representação no parlamento.

Zé Lopes (Republicanos), Moacir Júnior (Solidariedade), Márcio Mustafa (PSDB), Leôncio Castro (PSDB) e João Paulo (Podemos) fazem parte desse grupo, que pode decidir as eleições da Casa.

Ganha quem tiver mais para barganhar.