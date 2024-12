PlayStation libera sua Retrospectiva de 2024

Com 2024 chegando ao fim, a Sony acaba de liberar a sua tão aguardada retrospectiva do ano para os jogadores, onde os usuários de PlayStation podem consultar as mais diversas estatísticas interessantes sobre o seu estilo de jogo durante o ano.

A partir de hoje você já pode acessar sua experiência de Retrospectiva PlayStation 2024 através do site oficial. Após logar com sua conta, você terá acesso a diversos dados com um resumo do seu ano, incluindo os principais títulos aproveitados, os troféus conquistados, estatísticas mensais detalhadas dos seus jogos, além do seu estilo de jogatina.

Embora a retrospectiva já esteja disponível, as experiências dos jogadores continuarão sendo atualizadas até janeiro com os seus novos dados de dezembro, para que você tenha uma visão completa do seu ano de 2024.

Durante a retrospectiva, você pode compartilhar diversos cartões digitais, os quais mostram suas melhores estatísticas de jogos, com os seus amigos. Os usuários também podem aproveitar para resgatar prêmios exclusivos ao participarem da retrospectiva, como um item colecionável digital do PlayStation Stars.

Não esqueça de compartilhar com a gente a sua Retrospectiva de 2024. Publique as suas estatísticas na seção de comentários abaixo para todos poderem ver!