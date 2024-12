PMs que balearam jovem que filmou ação policial em SP são afastados

A Polícia Militar afastou os quatro policiais envolvidos na abordagem em que um dos agentes deu um tiro à queima-roupa em um jovem de 24 anos no Jardim d’Abril, em Osasco, na Grande São Paulo, na madrugada dessa quarta-feira (25/12).

A corporação já havia instaurado um inquérito policial militar para apurar o caso e anunciou o afastamento dos agentes na tarde desta quinta-feira (26/12). “As imagens registradas pelas câmeras corporais dos agentes farão parte do inquérito”, adiciona a nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Na madrugada de quarta, a equipe foi acionada para remover barricadas feitas por moradores que bloqueavam a Rua Eusébio de Paula Marcondes. Uma imagem de câmera de segurança registra o momento em que uma viatura chega ao local, e um dos policiais desce do carro e empurra um morador que gesticulava para o agente (veja vídeo abaixo).

Depois, outro policial sai do veículo com um cassetete em mãos e desfere golpes em outros moradores. Uma segunda viatura chega de ré na rua, e mais dois agentes se unem à ocorrência.

O jovem de 24 anos gravava a abordagem policial quando um dos agentes vai até ele e o ataca com golpes de cassetete enquanto o segura pela camiseta. Os dois andam até um ponto cego da câmera, quando outro policial militar se aproxima e efetua o disparo de arma de fogo, que atinge o jovem.

Assista:

Inicialmente, a SSP informou que os policiais militares foram hostilizados por moradores e que o “homem de 24 anos tentou tomar a arma de um policial, o que levou o militar a intervir”.

Quando confrontada com as imagens obtidas pela reportagem, a SSP mudou a versão e disse que, durante a abordagem, “um homem tentou tirar a arma de um policial, quando outro PM interveio”. Na nota atualizada, a secretaria adiciona que “desvios de conduta não são tolerados pela corporação e todas as medidas cabíveis são tomadas em caso de abuso por parte dos policiais”.

Outro registro feito por uma testemunha mostra a confusão na rua e o PM com um cassetete se aproximando do jovem. Em seguida, é possível ouvir o disparo da arma de fogo do outro policial. Uma mulher grita “Biel!”, um possível apelido do nome Gabriel, quando o rapaz é atingido.

Veja:

Ainda segundo a pasta, a arma do agente foi apreendida para perícia.

O jovem foi socorrido e levado ao Hospital Antônio Giglio, em Osasco. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Outro homem, de 40 anos, “que havia iniciado a ação”, segundo a SSP, foi detido no local.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial, no Jardim Taboão.