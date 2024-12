Policiais que capotaram viatura na via Chico Mendes estavam perseguindo moto roubada; veja detalhes

O soldado da Polícia Militar do Acre, Maycon da Silva Feitosa, 37 anos, e o sargento Douglas Valdemar Peres de Moura, 31, ficaram feridos após perderem o controle e tombarem uma viatura da PM do 2° Batalhão, na manhã desta quarta-feira (11), próximo à Arena da Floresta, no bairro Areal, em Rio Branco.

Segundo informações de colegas de farda, os policiais trafegavam pela Via Chico Mendes, no sentido bairro-centro, quando, durante o acompanhamento de uma motocicleta roubada, o soldado Maycon, que estava conduzindo a viatura, tentou realizar uma ultrapassagem, mas perderam o controle do veículo.

A viatura bateu no canteiro central e tombou, parando sobre a ciclovia. Posteriormente, a motocicleta foi interceptada por outra guarnição, e os ocupantes foram presos. No impacto, o sargento Douglas relatou dores no joelho direito, enquanto o soldado Maycon sofreu escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Os paramédicos socorreram Maycon e Douglas, que foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

A área foi isolada por policiais do Batalhão de Trânsito para os trabalhos da perícia. Após a conclusão dos procedimentos periciais, a viatura foi removida do local por um guincho.

A redação do site Contilnet se solidariza com os dois policiais militares vítimas deste acidente de trânsito e reconhece a importância de todos os militares do 2° Batalhão no combate à criminalidade e na agilidade para atender às ocorrências, oferecendo uma resposta rápida à sociedade. A redação deseja uma boa recuperação aos guerreiros do 2° BPM.