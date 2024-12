Policial é feito refém após ter casa invadida por criminosos; carro e armas são roubados

Na noite desta segunda-feira (23) um policial civil teve sua casa invadida por quatro indivíduos armados, que o renderam juntamente com duas mulheres que o acompanhavam, em Cruzeiro do Sul. A ação criminosa aconteceu de forma repentina, quando o agente chegou em sua residência e foi surpreendido pelos suspeitos, que estavam já dentro de sua casa.

De acordo com o tenente Bruno Fernandes da Costa, da Polícia Militar, os criminosos subtraíram diversos itens da casa, incluindo o veículo do policial, um Toyota Corolla, além de armas de fogo. O roubo incluiu também um revólver calibre .38, um rifle de carabina de pressão e uma caixa de som, entre outros objetos eletrônicos e pessoais.

O tenente explicou que, embora os suspeitos tenham feito reféns os presentes na casa, não houve agressões físicas graves nem ameaças violentas. “Apesar da situação tensa, os criminosos não chegaram a agredir fisicamente as vítimas”, relatou o tenente Fernandes.

Após o assalto, uma rápida ação das autoridades levou à recuperação do veículo roubado, o que ocorreu pouco tempo depois do crime. No entanto, a investigação segue em andamento, com a Polícia Militar e Civil trabalhando para localizar os outros objetos furtados e, principalmente, identificar os autores do roubo.

A polícia segue em busca de informações que possam levar à captura dos suspeitos e à recuperação dos outros itens subtraídos durante o assalto. A identidade dos criminosos ainda não foi confirmada.