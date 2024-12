Prefeitura avança nos preparativos das luzes de Natal em Rio Branco; veja como está ficando

A Prefeitura de Rio Branco avança com os preparativos para lançar no próximo sábado (7) as luzes de Natal na Praça da Revolução. Trabalhadores estão desde a semana passada montando os enfeites que vão dar brilho ao centro da capital acreana.

Nesta quarta-feira (4), a reportagem do ContilNet foi até o local e acompanhou o processo de montagem das luzes. Bocalom disse que o Natal de Vida, Esperança e Dignidade 2024 – tema desta edição – terá ainda mais neve que no ano passado, além disso, contará também com a casinha do Papai Noel.

O prefeito explicou, em um vídeo divulgado nas suas redes sociais, que a casa do Papai Noel não será a única parte gelada na praça.

“Você quer saber se vai ter Papai Noel? Claro! Aqui na Prefeitura eu já tenho um. Você perguntou de neve, não foi isso? Ano passado teve, mas foi pouco, não foi? Esse ano vai ter mais, mas de gelado não vai ser só isso. Vai ter uma coisa nova! Só aguarde!”, completou.

A Prefeitura pretende, a partir do projeto Conecta Rio Branco, oferecer internet gratuita e de qualidade na Praça da Revolução, durante a festividade.

VEJA COMO ESTÃO OS PREPARATIVOS: