Prefeitura vai apresentar na Câmara projeto que aumenta salário de secretários para R$ 28 mil

Com cerca de 15 secretários municipais, a prefeitura de Rio Branco deve encaminhar ainda nesta quinta-feira (19), para Câmara dos Vereadores, um projeto de lei que prevê o aumento do salários dos chefes de pastas. Segundo informações, as remunerações deverão passar de R$ 15 mil para aproximadamente R$ 28 mil.

A informação foi confirmada pelo primeiro-secretário da Casa Legislativa, vereador Fábio Araújo, ao site AC24horas. Segundo o parlamentar, o projeto pode ser votado ainda nesta quinta-feira, já que há a presença de alguns secretários no local.

O líder do prefeito na Câmara, João Marcos Luz, também confirmou que o projeto existe e que prevê o aumento dos salários dos secretários municipais para o ano de 2025.