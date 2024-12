Presa por estelionato e ex de rapper: saiba quem é o novo amor de Belo

Belo está vivendo uma nova fase no amor. Após a repercussão do documentário que narra sua trajetória, o pagodeiro tem aproveitado momentos especiais ao lado da modelo carioca Rayane Figliuzzi, de 27 anos.

O romance entre os dois tem ganhado destaque, especialmente durante o cruzeiro temático do artista, onde Rayane já é carinhosamente apelidada de “primeira-dama” por pessoas próximas ao casal, segundo o Extra.

O nome de Rayane começou a circular na mídia em 2020 após ela ser vista ao lado do rapper Tyga durante sua visita ao Brasil. Na ocasião, ela esteve presente em vários momentos da estadia do artista no Rio de Janeiro, chamando atenção por sua proximidade com o cantor.