Prevenção: Vacina contra a dengue está disponível nas unidades de saúde de Sena Madureira

A Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira, por meio do setor de imunização, confirmou nesta quarta-feira (11) que há doses da vacina contra a dengue disponíveis nas unidades básicas de saúde espalhadas pelos mais diversos bairros da cidade.

É importante lembrar que a vacina não é liberada para a população em geral. Existe um público-alvo: Pessoas de 10 anos de idade a 14 anos de idade. “Mensalmente, a gente recebe em torno de 300 doses.

Portanto, quem se enquadra no público-alvo, recomendamos que procurem as unidades. Vale salientar que a vacina da dengue é de rotina, não é campanha”, enfatizou Ana Lúcia, coordenadora do setor de imunização em Sena.

Neste ano, alguns casos de dengue já foram registrados em Sena Madureira, principalmente na região do bairro Cristo Libertador.

Todos os dias os agentes de endemias estão nos bairros desempenhando um trabalho de combate ao mosquito aedes aegypty. Essas ações aliadas a vacina são fundamentais para diminuir o número de casos da doença em Sena Madureira.