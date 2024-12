PRF faz megaoperação nas rodovias acreanas a fim de evitar acidentes; confira

Com o objetivo de proteger a vida, operação da Polícia Rodoviária Federal deve permanecer até depois do Carnaval.

Neste período de festas de natal e final de ano, onde muitas pessoas aproveitam para se deslocar em seus próprios veículos para chácaras, outros municipios e até encarar a estrada para outro Estado, visando reforçar as medidas de segurança e fiscalizar as estradas, a PRF realiza a operação Rodovida nas BRs 317 e 364. A operação, que vai até depois do Carnaval, vida a preservação da vida.

Cada um fazendo a sua parte, o trânsito flui tranquilamente. Para isso, são necessários ainda cuidados e medidas preventivas como, manter a revisão do veículos em dia em dia, praticar uma direção defensiva, evitar brigas e discussões no trânsito, respeitar as leis e regras de trânsito, não dirigir com sono e ter atenção redobrada, além principalmente, de não fazer uso de bebida alcoólica e pegar a estrada, afim de evitar acidentes.

No caso de se separar com uma barreira policial, ainda que tenha algum problema, pro exemplo na documentação, a melhor opção é obedecer e parar.

As vias cobertas pela PRF no Acre são as BRs 317 e 364.